Das Verbrauchervertrauen in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit ist in dem Zeitraum von 2021 bis 2023 gesunken. Dies gilt auch für Frischobst und -gemüse, obwohl diese Produktgruppe immer noch am besten abschneidet. Bildquelle: Shutterstock.com Zu diesem Ergebnis kommt eine im Januar dieses Jahres durchgeführte Studie der GfK im Auftrag der NVWA und im Rahmen des Consumer...

Den vollständigen Artikel lesen ...