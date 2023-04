Der Gipfel der International Blueberry Organization (IBO) 2023 findet vom 3. bis 6. Juli, in Polen, in der malerischen Stadt Lublin statt, die Hauptstadt der wichtigsten polnischen Beerenanbauregion. In den letzten Jahren ist das Land mit gutem Beispiel dafür vorangegangen, wie der Blaubeerkonsum gefördert und die Inlandsnachfrage angekurbelt werden können. Foto © IBO Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...