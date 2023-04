Mit dem Erwerb eines 100-MW-Solarportfolios von Nebo Solar tritt HEP in den polnischen Markt ein. Das deutsche Unternehmen entwickelt, baut, betreibt und finanziert Solarparks. Das deutsche Solarunternehmen HEP hat die Akquisition eines 100-MW-Portfolios von Photovoltaik-Projekten des Projektentwicklers Nebo Solar in Polen bekanntgegeben. Mit einem Portfolio von 16 Projekten in ganz Polen tritt HEP in einen der stärksten europäischen Solarmärkte ein.Nebo Solar, das in Polen über eine Pipeline von ...

