Bei Peach Property kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Firmenchef Thomas Wolfensberger tritt zurück. Neu übernimmt VR-Präsident Reto Garzetti als exekutiver Präsident auch die operative Leitung.Zürich - Bei dem Immobilienunternehmen Peach Property kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Firmenchef Thomas Wolfensberger tritt zurück. Neu übernimmt VR-Präsident Reto Garzetti als exekutiver Präsident auch die operative Leitung. Wolfensberger werde an der der kommenden Generalversammlung am 24. Mai zurücktreten, teilte die schwerwiegend in Deutschland agierende Immobilienfirma am Mittwoch...

