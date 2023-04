Das US-Unternehmen wird mit der Übernahme von Flisom seine Produktionskapazität verdreifachen - allerdings auf sehr geringem Niveau. Die Produktionsanlage im Forschungs- und Entwicklungszentrum von Ascent Solar hatte bislang ein Volumen von fünf Megawattvon pv magazine USA Ascent Solar, ein US-Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen aus Kupfer-Indium-Gallium-Selenid (CIGS), hat sich bereit erklärt, den in der Schweiz ansässigen Dünnschicht-Konkurrenten Flisom für eine ungenannte Summe zu übernehmen. Flisom betreibt derzeit eine 15-Megawatt-Fabrik in Zürich. Ascent Solar wird seinen Sitz in Thornton ...

Den vollständigen Artikel lesen ...