Die Konsolidierung an Europas Börsen hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Durchwachsene Vorgaben der Wall Street und aus Asien dämpften die Nachfrage.Paris / London - Die Konsolidierung an Europas Börsen hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Durchwachsene Vorgaben der Wall Street und aus Asien dämpften die Nachfrage. Der EuroStoxx 50 verlor gegen Mittag 0,39 Prozent auf 4376,65 Punkte. Der Cac 40 sank um 0,35 Prozent auf 7523,02 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,16 Prozent auf 7886,34 Punkte nachgab. «Sowohl Käufer als auch Verkäufer...

