Am Sonntag, 23. April ist Welttag des Buches. An diesem Tag ein Buch zu kaufen, macht gleich doppelt Freude. Denn man tut nicht nur sich selbst Gutes, sondern auch anderen.Zürich - Am Sonntag, 23. April ist Welttag des Buches. An diesem Tag ein Buch zu kaufen, macht gleich doppelt Freude. Denn man tut nicht nur sich selbst Gutes, sondern auch anderen. Orell Füssli spendet im Namen der Kundinnen und Kunden mit jedem Buchkauf in den am Sonntag geöffneten Filialen oder online 1 Franken an den Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben. Dank dieser Organisation können...

Den vollständigen Artikel lesen ...