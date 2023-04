Berlin - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will sich mit Aktivisten der "Letzte Generation" zu einem Gespräch treffen. Mitglieder der Klimagruppe sollen dafür am 2. Mai ins Bundesverkehrsministerium kommen, berichten die Sender RTL und ntv unter Berufung auf informierte Kreise aus dem Verkehrsressort.



Die "Letzte Generation" habe ihn um das Gespräch gebeten, sagte Wissing. "Das habe ich angenommen und sehe einem Austausch am 2. Mai entgegen. Gesprächsbereitschaft zeichnet eine lebendige Demokratie aus." Der FDP-Politiker hatte der Letzten Generation erst am Mittwoch mangelnde Gesprächsbereitschaft vorgeworfen.



Die Gruppierung wies die Darstellung, wonach sie zu keinem Zeitpunkt den Dialog mit Wissing gesucht habe, zurück.