Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handelstag am Donnerstag mit einem Plus abgeschlossen. Nach einem ruhigen und verhaltenen Start ging es ab dem frühen Nachmittag dann stetig aufwärts.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handelstag am Donnerstag mit einem Plus abgeschlossen. Nach einem ruhigen und verhaltenen Start ging es ab dem frühen Nachmittag dann stetig aufwärts. Vor allem die Index-Schwergewichte Roche und Nestlé hoben den Leitindex klar in den positiven Bereich, während sich ansonsten Gewinner und Verlierer in etwa die Waage hielten.

