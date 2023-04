Der US-Chemiekonzern PPG Industries Inc. (ISIN: US6935061076, NYSE: PPG) zahlt am 12. Juni 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,62 US-Dollar an seine Aktionäre (Record date ist der 10. Mai 2023). Dies ist die 499. Quartalsdividende in Folge. Seit 1899 hat der Konzern jedes Jahr eine Dividende ausbezahlt. Auf das Jahr gerechnet werden 2,48 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt. Beim ...

