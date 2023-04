Nach einem Start mit viel Tempo steckt der grösste Baustoffkonzern der Welt die Jahresziele höher.Zug - Holcim ist mit viel Tempo ins neue Jahr gestartet. In den ersten drei Monaten hat der grösste Baustoffkonzern der Welt zwar deutlich weniger Umsatz und Betriebsgewinn erzielt. Der Rückgang ist aber auf den Verkauf des riesigen Zementgeschäfts in Indien und Brasilien zurückzuführen. Zudem hat sich Holcim aus Simbabwe zurückgezogen. So sank der Umsatz um 11,1 Prozent auf 5,7 Milliarden Franken.

