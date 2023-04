Floating-PV-Anlage auf dem Silbersee III in Haltern, die nach wie vor auch bundesweit die größte ihrer Art ist, besteht nun seit einem Jahr. Laut Landesverband Erneuerbare Energien NRW braucht NRW mehr schwimmende Solarparks. Eines von Nordrhein-Westfalens innovativsten grünen Kraftwerken feiert sein einjähriges Betriebsjubiläum. Vor rund einem Jahr haben die Quarzwerke auf dem Schmaloer See in Haltern, vor Ort besser bekannt als: Silbersee III, ihr erstes schwimmendes Solarkraftwerk in Betrieb ...

