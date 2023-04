Der Grund liegt in den weltweit steigenden Zinsen, was den Nettozinsertrag fast auf das Doppelte anschwellen liess.Zürich - EFG International hat im ersten Quartal 2023 einen rekordhohen Gewinn von mehr als 90 Millionen Franken erwirtschaftet. Dies teilte die Vermögensverwaltungsbank am Freitag vor der ordentlichen Generalversammlung mit, die am Nachmittag stattfindet. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2022 hatte ein Überschuss von 202,4 Millionen herausgeschaut. Der Betriebsertrag stieg in den ersten drei...

