Zolar hat Jamie Heywood zum neuen CEO ernannt. Der bisherige Geschäftsführer und Co-Gründer Alex Melzer wird nach dem Übergang aktives Mitglied des Beirats und bleibt Gesellschafter von Zolar. Zolar, Online-Plattform für individuelle Solarlösungen in Deutschland, hat mit Jamie Heywood einen neuen CEO. Er tritt die Nachfolge des Mitgründers Alex Melzer an. Heywood hat laut Zolar eine starke Erfolgsbilanz im Aufbau und der Skalierung von Technologieunternehmen in Europa und Asien auszuweisen. Er wird ...

