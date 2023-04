Der SMI notiert zum Schluss 0,61 Prozent höher auf 11'460,58 Punkten, im Wochenvergleich ergibt das ein Plus von 1,0 Prozent.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag leicht im Plus geschlossen. Grund dafür waren vor allem die Kursgewinne bei den defensiven Schwergewichten. Dagegen büssten vor allem Finanzwerte und konjunktursensitive Titel mehr oder weniger stark an Wert ein. Anlegerinnen und Anleger hätten sich wohl angesichts der vielen Unsicherheiten etwas defensiver positioniert...

