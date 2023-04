Der EuroStoxx50 schüttelt am Nachmittag seine Verluste ab und schliesst 0,54 Prozent fester bei 4408,59 Punkten.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Freitag letztlich wieder etwas zugelegt und damit den schwächelnden US-Börsen getrotzt. Der EuroStoxx50 schüttelte am Nachmittag endgültig seine Verluste ab und schloss 0,54 Prozent fester bei 4408,59 Punkten. Damit erreichte er den höchsten Stand seit November 2021. Auf Wochensicht legte der Leitindex der Eurozone um 0,4 Prozent zu.

