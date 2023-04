Mit einem Wochengewinn von 6,82 Prozent hat es der Triebwerkhersteller, der seinen Geschäftssitz in München hat, ganz oben auf das Treppchen im DAX geschafft. Die MTU Aero Engines-Aktie ISIN: DE000A0D9PT0 befindet sich seit Oktober letzten Jahres in einem Aufwärtstrend und nach einer Konsolidierungsphase ist seit Dienstag der Ausbruch über den Widerstand geschafft. Mit einem Schlusskurs von 245,10 Euro am Freitag notiert die Aktie auf einem Mehrjahreshoch ...

