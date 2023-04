Eine Wasser-Aktionsagenda mit 700 Verpflichtungen zur Bewältigung der globalen Wasserkrise und zur weltweiten Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung ist das Ergebnis der Weltwasserkonferenz in New York. Nature's Pride war aktiv an der Konferenz der Vereinten Nationen beteiligt und blickt auf einen wertvollen Wassergipfel zurück. Foto © Nature's Pride Wasser ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...