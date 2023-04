Der SMI notiert um 09.20 Uhr 0,04 Prozent tiefer auf 11'455,54 Punkten.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Montag weig verändert. Angesichts des hohen Kursniveaus und der zahlreichen Firmenabschüsse, die in den kommenden Tagen veröffentlicht werden, verhielten sich die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt. Der SMI befinde sich praktisch auf Jahreshoch und für weitere Kursgewinne bräuchte schon sehr gute Firmenabschlüsse, sagt ein Händler.

