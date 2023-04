Die Deutsche Bahn (DB) speist zum ersten Mal Ökostrom direkt in das deutsche Bahnstrom-Netz ein. Dafür haben die DB und der Freiflächenphotovoltaik-Projektentwickler Enerparc eine neue Solaranlage im schleswig-holsteinischen Wasbek in Betrieb genommen. Die Photovoltaik-Anlage in Wasbek hat eine Spitzenleistung von 41 MW und soll jährlich etwa 38 GWh ins Bahnstrom-Netz speisen. Bilanziell deckt der Solarstrom damit den Bedarf eines Tages im Bahnstrom-Netz. Die Netzeinspeisung erfolgt über das DB-Umrichterwerk ...

