Das wohl bekannteste Erdwärme-Netz in Norddeutschland soll erweitert werden. Dafür soll es eine Art Abzweigung in einer bestehenden Bohrung geben. Die Erdwärme Neustadt Glewe GmbH hat den Bohrtechnik- und Geothermiespezialisten Daldrup & Söhne AG mit einem sogenannten Sidetrack aus einer bestehenden Bohrung in der Geothermie-Anlage beauftragt. Das berichtet Daldrup & Söhne in einer Pressemitteilung. Das Projektvolumen belaufe sich auf rund drei Millionen Euro - im Vergleich zu einer neuen Bohrung ...

