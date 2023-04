Der Dollar kostet aktuell 0,8896 nach 0,8924 Franken am Morgen. Derweil hat sich das Währungspaar EUR/CHF kaum bewegt und wird derzeit zu 0,9797 gehandelt.Frankfurt - Der Euro hat zu Beginn der Woche zugelegt. Am Montagmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1013 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Der vor etwa zwei Wochen markierte einjährige Höchststand liegt nicht weit entfernt. Auch gegenüber dem Franken hat der Dollar an Wert verloren und kostet aktuell 0,8896 nach 0,8924 Franken am Morgen. Derweil hat sich das Währungspaar EUR/

Den vollständigen Artikel lesen ...