Zusätzlich wird Antlanger-Winter das Kerngeschäft für die Region Schweiz/Österreich leiten und damit das Geschäft in der Schweiz und in der gemeinsamen Region Schweiz/Österreich vertreten.Zürich - Google Schweiz hat eine neue Chefin. Christine Antlanger-Winter übernimmt die Geschäftsleitung als Country Director am Standort Zürich, wie Google in einer Mitteilung schreibt. Sie hatte den Posten im November 2022 interimistisch übernommen, als als der damalige Google-Schweiz-Chef Patrick Warnking mit der Leitung des Osteuropageschäfts von Google betraut wurde.

