Der SMI schliesst 0,06 Prozent höher auf 11'467,20 Punkten. Am Nachmittag hatte der Index bei 11,483 Punkten ein neues Jahreshoch markiert.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag kaum von der Stelle bewegt. Der Leitindex SMI bewegte sich über weite Strecken hinweg nahe der Nulllinie in einer Spanne von rund 50 Punkten. Zwar markierte er am Nachmittag ein neues Jahreshoch, dieses lag allerdings nur knapp 30 Punkte über dem bereits am Freitag erreichten Wert. Dass die Stimmung nicht positiver war, lag vor allem am...

