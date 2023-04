Washington - Der stark polarisierende US-Fernsehmoderator Tucker Carlson verlässt seinen bisherigen Sender Fox News. "Fox News Media und Tucker Carlson haben vereinbart, sich zu trennen", teilte der Sender am Montag mit.



"Wir danken ihm", sagte ein Sprecher von Fox News in einer Erklärung. Seit 2016 moderierte er dort die abendliche politische Talkshow "Tucker Carlson Tonight" und vertrat dabei stets extrem konservative sowie teils als "rechtsextrem" oder "verschwörungstheoretisch" bezeichnete Positionen, bei denen er auch russische Argumente übernahm. Seine Sendung fuhr immer wieder sehr hohe Einschaltquoten ein, zuletzt kostete er seinen Sender aber auch viel Geld. Fox News musste sich mit dem Wahlmaschinenhersteller Dominion Voting Systems auf die Zahlung von rund 800 Millionen US-Dollar Schadenersatz einigen, nachdem der Sender Falschinformation zum Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 verbreitet hatte.



Carlson spielte in der vorangegangenen Klage gegen Fox News eine Schlüsselrolle, insbesondere nachdem bekannt geworden war, dass er in privaten Nachrichten gänzlich andere Positionen zu Trump vertrat als vor der Kamera.