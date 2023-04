Teilen: Die Ökonomen von BBH weisen darauf hin, dass die Märkte auf die Veröffentlichung makroökonomischer Daten aus den Vereinigten Staaten achten werden, da die Federal Reserve bis zur FOMC-Sitzung am 2. und 3. Mai in die Ruhephase eintritt. Die Erwartungen an eine Straffung durch die Fed haben etwas zugenommen "Zwischen jetzt und der Fed-Entscheidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...