Kaum erscheint eine Krise halbwegs beigelegt, erscheint schon die nächste am Horizont. Es ist daher nicht überraschend, wenn in einem derart unsicheren Umfeld auch Finanzmarktprognosen vorsichtiger ausfallen.Von Martin Lück, Leiter Kapitalmarktdtrategie BlackRock Dass wir in historisch besonderen Zeiten leben, wird schon beim Blick in die Abendnachrichten deutlich. Globale Krisen wie Pandemie und Krieg scheinen sich nahtlos abzulösen. Kaum erscheint eine Krise halbwegs beigelegt, erscheint schon die nächste am Horizont. Es ist daher nicht überraschend, wenn in einem derart unsicheren Umfeld auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...