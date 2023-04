Am vergangenen Wochenende hat Iberdrola das erste Fundament für den Offshore-Windpark Baltic Eagle in den Ostseeboden gerammt. Die Offshore-Umspannplattform (OSS) wurde bereits im Februar 2023 installiert. Nun beginne man mit dem zentralen Teil der Bauphase, heißt es in der Pressemitteilung. Der Offshore-Windpark Baltic Eagle entsteht 30 Kilometer nordöstlich der Insel Rügen. Er soll sich über eine Fläche von 40 Quadratkilometern erstrecken. Mit einer Leistung von bei 476 MW erreicht er die Dimension ...

