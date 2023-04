ABB hat im ersten Quartal 2023 umsatzmässig klar zugelegt. Auch der Auftragseingang ist entgegen der Erwartungen im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen.Zürich - ABB ist das Geschäftsjahr 2023 in gestrecktem Galopp angegangen. So legten die Verkäufe prozentual klar im zweistelligen Bereich zu, während die Marge ebenfalls deutlich verbessert wurde. In der Folge wurden die Prognosen für 2023 erhöht. Dass der Auftragseingang weniger stark zulegte als der Umsatz, beunruhigt ABB nicht sehr. Denn dieser legte immerhin zu, obwohl das Unternehmen noch im...

Den vollständigen Artikel lesen ...