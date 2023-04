Auf dem Gelände des Michaelisbads in München soll ab 2024 eine Geothermie-Anlage entstehen. Die Wärme soll nicht nur das Bad versorgen, sondern auch Münchner Haushalte. Das Schwimmbad liegt im Südosten Münchens, eine Anbindung ans Fernwärmenetz ist laut den Stadtwerken München (SWM) gut realisierbar. Spätestens 2040 wollen die SWM die gesamte Wärme in ihrem rund 400 Kilometer langen Fernwärme-Netz klimaneutral erzeugen. Dazu tragen schon heute sechs Geothermie-Anlagen in und um München bei. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...