Europas Aktienmärkte haben am Dienstag erneut leicht nachgegeben. Damit setzte sich die verhaltene Entwicklung vom Wochenstart fort.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag erneut leicht nachgegeben. Damit setzte sich die verhaltene Entwicklung vom Wochenstart fort. Zahlreiche Quartalszahlen führten bei Einzelwerten unterdessen zu stärkeren Kursausschlägen. Vor zahlreichen US-Konjunkturdaten am Nachmittag und den Quartalsberichten einiger US-Technologieschwergewichte neigten die Börsen zur Vorsicht.

