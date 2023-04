Belastet wurde der Euro durch die Verunsicherung an den Aktienmärkten. Gedämpft wurde die Stimmung durch den Bankensektor nach Quartalszahlen der Schweizer UBS.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag anfängliche Gewinne abgegeben. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1017 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sich der Euro mit 1,1067 Dollar seinem Mitte April erreichten gut einjährigen Höchststand angenähert. Auch zum Franken hat der Euro an Terrain verloren und kostet noch 0,9784 Franken nach Kursen von über 0,98 Franken im frühen Geschäft und am...

Den vollständigen Artikel lesen ...