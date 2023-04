Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag gemessen am Leitindex SMI fester abgeschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag gemessen am Leitindex SMI fester abgeschlossen. Das war nur dank der kräftigen Unterstützung der Schwergewichte möglich. Insbesondere Novartis, aber auch Nestlé, wurden an der Börse nach Vorlage von Quartalszahlen stark nachgefragt. Auf dem Vormarsch waren im Zuge guter Ergebnisse auch die Titel des Industriekonzerns ABB...

