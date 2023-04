Die Granatapfel-Exporte aus Peru gingen in den ersten 3 Monaten des Jahres 2023 im Vergleich mit dem gleichen Zeitraum des Jahres 2022 sowohl in der Menge als auch dem Wert zurück. Von Januar bis März 2023 exportierte das Land 24.367.745 Kilo der Frucht im Wert von 51.131.987 USD, berichtet Agrodata Perú. Bildquelle: Shutterstock.com In dem gleichen Zeitraum des Jahres 2022...

