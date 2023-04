Ahold Delhaize freut sich, mitteilen zu können, dass die lokale niederländische Marke Albert Heijn auf dem Weg zu der B-Corp-Zertifizierung ist. Diese wird an Unternehmen vergeben, die hohe Standards in dem Bereich Soziale Unternehmensverantwortung (CSR) erfüllen. Albert Heijn startet außerdem in drei Filialen ein Pilotprojekt mit wahren Preisen für Kaffee. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...