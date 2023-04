Nach einem absoluten Rekord im vergangenen Jahr von +33 % Insolvenzen in der Schweiz, werden diese 2023 nur noch um +4 % steigen.Wallisellen - Nach einem absoluten Rekord im vergangenen Jahr von +33 % Insolvenzen in der Schweiz, werden diese 2023 nur noch um +4 % steigen. Europaweit wird mit einer Insolvenzquote von +24 % gerechnet, dies die Prognosen von Allianz Trade, dem weltweit führenden Kreditversicherer. Nach dem Ende der Unterstützungsmassnahmen des Bundes stiegen die Insolvenzzahlen in der Schweiz im vergangenen...

