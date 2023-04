"Plötzlich, aber nicht unerwartet" sind die Preise für Photovoltaik-Module im April 2023 seit März gesunken. So kommentiert Martin Schachinger das Preisbarometer seiner Handelsplattform pvXchange. In seinem monatlichen Marktkommentar spricht er von einer notwendigen Korrektur der Preise für Photovoltaik-Module im April 2023. Diese sei in der Breite unvermeidbar gewesen, da die Nachfrage nach PV-Anlagen bereits abzuflauen drohte.Die vorwiegend asiatischen Modulhersteller hätten bereits zu Jahresanfang ...

