CS-Experten erwarten im laufenden Jahr höhere Mieten von durchschnittlich 3 Prozent. Grund dafür ist eine Kluft zwischen Angebot und Nachfrage von Mietwohnungen.Zürich - Laut einer aktuellen Studie der CS dürften die Mieten in der Schweiz im laufenden Jahr durchschnittlich um 3 Prozent ansteigen. Grund dafür ist eine Kluft zwischen Angebot und Nachfrage von Mietwohnungen. Diese dürfte sich laut der am Mittwoch veröffentlichten Studie noch verbreitern. Den Grund dafür sehen die Autoren nicht zuletzt in den rückläufigen Baubewilligungen.

