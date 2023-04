Der EuroStoxx 50 sinkt am späten Vormittag um 0,92 Prozent auf 4337,79 Punkte.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch ihre verhaltene Entwicklung der Vortage fortgesetzt. Schwache Vorgabe der Wall Street belasteten ebenso wie einige enttäuschende Quartalszahlen. Insgesamt hielten sich die Kursverluste aber in Grenzen. Der EuroStoxx 50 sank am späten Vormittag um 0,92 Prozent auf 4337,79 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,68 Prozent auf 7480,16...

