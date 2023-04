Teilen: Hier erfahren Sie, was Sie am Mittwoch, den 26. April wissen müssen: Der US-Dollar (USD) hat Schwierigkeiten, am frühen Mittwoch an die Erholungsgewinne vom Dienstag anzuknüpfen, da sich der Fokus der Anleger auf die anstehenden Datenveröffentlichungen richtet. Angeführt von den technologielastigen Nasdaq Futures handeln die US-Aktienindexfutures ...

Den vollständigen Artikel lesen ...