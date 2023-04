Teilen: Die GBP/USD-Bären sind auf dem Vormarsch und visieren einen Durchbruch der Trendlinienunterstützung nach unten an. - Der 38,2% Fibonacci auf der 4-Stunden-Linie könnte in der kommenden Sitzung erheblich sein. - Der sichere Hafen US-Dollar stieg am Dienstag an, da die Marktstimmung aufgrund weiterer Sorgen um den Bankensektor risikoscheu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...