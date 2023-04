Teilen: Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten schrumpfte am Dienstag um fast 1,5K Kontrakte und kehrte damit den vorherigen Tagesanstieg zur gleichen Zeit um, so die vorläufigen Daten der CME Group. Das Volumen stieg stattdessen um rund 18,3K Kontrakte, nachdem es drei Tage in Folge gesunken war. Gold: Weitere Konsolidierung zeichnet sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...