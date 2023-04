Nach aufwendigen Sanierungs- und Umbauarbeiten eröffnen im Oktober die ersten Shops, 2024 werden dann auch die in den oberen Geschossen neu geschaffenen Büroflächen bezogen.Zürich - Im ehemaligen Manor-Warenhaus an der Zürcher Bahnhofstrasse kehrt bald wieder Leben ein: Nach aufwendigen Sanierungs- und Umbauarbeiten eröffnen im Oktober die ersten Shops, 2024 werden dann auch die in den oberen Geschossen neu geschaffenen Büroflächen bezogen. Knapp ein halbes Jahr vor dem Bezug seien alle Flächen im markanten Gebäude vermietet, sagte Giorgio Engeli, der bei Swiss Life...

