Auch gegenüber dem Franken hat der Euro Boden gutgemacht und wird aktuell mit 0,9825 Franken höher gehandelt als am Morgen mit 0,9781.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch wieder über die Marke von 1,10 US-Dollar gestiegen. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1057 Dollar und damit gut einen halben Cent mehr als am Morgen. Das Mitte April markierte Hoch seit gut einem Jahr liegt nicht mehr weit entfernt. Auch gegenüber dem Franken hat der Euro Boden gutgemacht und wird aktuell mit 0,9825 Franken höher gehandelt als am...

