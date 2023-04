Das Werk befindet sich auf halber Strecke zwischen Nürnberg und Prag. Arbonia investiert eine Million Euro in die Fertigung und Vermarktung der Redox-Flow-Speicher.Im tschechischen Stribro hat der Gebäudezulieferer Arbonia mit der Produktion des Redox-Flow Speichers "STORAC" begonnen. Eine Million Euro sollen in die Fertigung und Vermarktung der Redox-Flow-Heimspeicher investiert werden, die die Tochtermarke Prolux Solutions in Deutschland entwickelte, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das Werk befindet sich auf halbem Weg zwischen Nürnberg und Prag und verfügt über eine Fläche von rund ...

