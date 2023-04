Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) geht davon aus, dass Wasserstoff und Biomethan einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten werden - dafür braucht es einen Netzumbau. Um Wasserstoff und Biomethan an ihren Einsatzort zu bringen, sei auch weiterhin ein Gasnetz nötig, so der BDEW. Das bestehende Gasnetz sei eine "sehr gute Ausgangsbasis" dafür. Derzeit gibt es in Deutschland rund 500.000 Kilometer Gasleitungen. Diese würden voraussichtlich nicht vollständig benötigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...