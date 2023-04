Der US-Flugzeugbauer kommt nicht aus den roten Zahlen. Nach vier Verlustjahren in Folge stand im ersten Quartal ein Fehlbetrag von 425 Mio Dollar zu Buche.Arlington - Der US-Flugzeugbauer Boeing kommt nicht aus den roten Zahlen. Nach vier Verlustjahren in Folge stand im ersten Quartal ein Fehlbetrag von 425 Millionen US-Dollar zu Buche, wie der Rivale des weltgrössten Flugzeugerstellers Airbus am Mittwoch in Arlington mitteilte. Zwar wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 Prozent auf 17,9 Milliarden Dollar, und der Verlust ging um...

