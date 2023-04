Die Schweizer Taconova Group AG hat eine neue Nassläufer-Umwälzpumpe entwickelt, die das Unternehmen in eigenen Frischwasserstationen und Solarstationen einsetzt, aber auch als OEM-Produkt vermarktet. Für OEM-Kunden, die geregelte Umwälzpumpen in ihren Produkten einsetzen, soll die Nassläufer-Umwälzpumpe TacoFlow3 GenS einige Vorteile bieten: Mit ihren kompakten Abmessungen gehört sie laut Hersteller zu den kleinsten auf dem Markt und eignet sich daher für den Einbau in verschiedene Systeme. Die ...

