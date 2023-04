Die weltweite Autoindustrie befindet sich in einem Umbruch, der auch Auswirkungen auf den Energiesektor hat.Paris - Die weltweiten Verkäufe von Elektroautos werden in diesem Jahr einen weiteren Rekord erreichen und ihren Anteil am gesamten Automarkt auf fast ein Fünftel erhöhen, wie die Internationale Energieagentur IEA errechnet hat. Dies führt zu einem tiefgreifenden Wandel in der Automobilindustrie, der auch Auswirkungen auf den Energiesektor, insbesondere den Erdölsektor, hat.

