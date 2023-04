"Aus Furcht vor einem weiteren Bankenbeben steuern Anleger erneut Anlagealternativen wie etwa Bitcoin an."Zürich - Der Bitcoin hat am Mittwoch die Marke von 30'000 Dollar wieder überspringen können. Noch am Vortag hatte die Kryptowährung noch bei rund 27'000 Dollar notiert. Der Bitcoin notiert am Mittwochnachmittag im Hoch bei 30'034 Dollar und damit wieder leicht über dem Wert der Vorwoche. Die momentane Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt mit 577 Milliarden Dollar entsprechend ebenfalls wieder...

